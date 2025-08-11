9ª Conferência Municipal de Assistência Social! Nos dias 7 e 8 de agosto, Campo Novo do Parecis realizou a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social, um momento de diálogo, participação...

Nos dias 7 e 8 de agosto, Campo Novo do Parecis realizou a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social, um momento de diálogo, participação e construção coletiva. Além de discutir os rumos da política de assistência social, o evento também celebrou os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), marco histórico na garantia de direitos e na promoção da cidadania.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT: