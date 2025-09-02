9° Edição do Projeto Educação 🎓📚 9° Edição do Projeto Educação 🌟 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com o Ministério...

🎓📚 9° Edição do Projeto Educação 🌟 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com o Ministério Público e o Governo Municipal, lança um projeto incrível para os alunos do 5º ano! 🚀 Os melhores alunos de cada turma serão premiados, incentivando boas notas, assiduidade e comportamento exemplar. 💡✨ Uma iniciativa que valoriza o esforço e motiva ainda mais o aprendizado! 📢 Vamos juntos construir um futuro brilhante para nossas crianças! 💙

