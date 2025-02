9 motoristas são detidos em flagrante por embriaguez e falta de habilitação em Várzea Grande A 4ª edição da Operação Lei Seca em Várzea Grande, realizada na madrugada deste sábado (01.2), na Avenida Couto Magalhães, área central... Momento MT|Do R7 01/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 11h06 ) twitter

A 4ª edição da Operação Lei Seca em Várzea Grande, realizada na madrugada deste sábado (01.2), na Avenida Couto Magalhães, área central do município, resultou em 9 autuações criminais de motoristas e motociclistas. Em quatro dos casos, a embriaguez ao volânte (artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito) foi o que motivou a condução dos condutores à delegacia e consequente autuação em flagrante delito. Em outros quatro casos, além de estarem embriagados, os condutores não tinham habilitação (CNH), documento obrigatório para dirigir em qualquer circunstância (artigo 298, parágrafo lll ). Já a 9ª prisão ocorreu porque o responsável pelo veículo no momento da abordagem descumpriu o artigo 310 do Código Brasileiro de Trânsito ao permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

