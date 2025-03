A 10 dias do outono tempo começa mudar e preocupa produtores A dez dias do início do outono, uma frente fria começou a avançar pelo Sul do Brasil neste domingo (09.03), trazendo mudanças significativas...

