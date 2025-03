Momento MT |Do R7

A concessão vai garantir rodovias com excelentes condições nos próximos anos”, afirma governador O governador Mauro Mendes afirmou que a concessão de quatro lotes de rodovias estaduais, leiloados nesta sexta-feira (14/3), vai “garantir...

O governador Mauro Mendes afirmou que a concessão de quatro lotes de rodovias estaduais, leiloados nesta sexta-feira (14/3), vai “garantir rodovias com excelentes condições e manutenções nos próximos anos”. A sessão ocorreu na B3, a bolsa de valores de São Paulo, e atingiu a marca de maior leilão de rodovias estaduais da história do país, com 1.308 quilômetros concedidos à iniciativa privada.

