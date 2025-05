A Enfermagem merece ser ouvida Como presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sempre acreditei que política se faz com escuta e sensibilidade. Ao longo... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 15h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sempre acreditei que política se faz com escuta e sensibilidade. Ao longo dos anos, conversando com profissionais da saúde em todo o estado, percebi algo que todos nós sabemos, mas muitas vezes deixamos de lado: os profissionais da enfermagem são a espinha dorsal do nosso sistema de saúde. E, mesmo assim, ainda lutam diariamente por reconhecimento, valorização e condições dignas de trabalho. Foi pensando nisso que propus a criação da Câmara Setorial Temática de Enfermagem, agora oficializada na Assembleia. Saiba mais sobre a importância da enfermagem e as iniciativas para valorização desses profissionais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Plenário já pode votar PEC da proteção aos idosos

Câmara de Cuiabá recebe alunos do CEI Victorino Monteiro da Silva

Projeto cria exigência de entrega rigorosa de produtos comprados pela internet