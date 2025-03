A força da voz feminina no Agro: Inspiração e protagonismo no Show Safra Mato Grosso A edição deste ano do Show Safra Mato Grosso trouxe uma inovação histórica: um pavilhão exclusivo para mulheres, um marco inédito em... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 26/03/2025 - 01h05 ) twitter

A edição deste ano do Show Safra Mato Grosso trouxe uma inovação histórica: um pavilhão exclusivo para mulheres, um marco inédito em toda a trajetória do evento. Para abrir a tarde de programação nesta terça-feira (25), a treinadora comportamental Naira Alencar protagonizou um dos momentos mais impactantes do dia. Com o tema “A voz da mulher no agro”, a especialista abordou a influência e o posicionamento das mulheres no setor, destacando a força feminina na transformação do agronegócio.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e o impacto da voz feminina no agro consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

