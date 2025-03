Momento MT |Do R7

A importância da representatividade feminina no Dia Internacional da Mulher 08/03/2025

Neste Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é importante refletirmos sobre as conquistas e desafios das mulheres em todos os espaços da sociedade. Em Cuiabá, pela primeira vez na história, a Mesa Diretora da Câmara é composta única e exclusivamente por parlamentares da bancada feminina, fato considerado inédito entre todas as capitais do Brasil. Além disso, foram eleitas oito mulheres para o legislativo municipal, marcando um momento histórico de representatividade feminina.

