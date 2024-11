A importância do monitoramento das chuvas no Brasil O Projeto de Lei 2131/24 inclui entre os princípios e objetivos da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) acompanhar as séries...

Momento MT|Do R7 21/10/2024 - 14h10 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share