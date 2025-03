A imunização é uma prioridade em Mato Grosso, afirma promotor de Justiça O promotor de Justiça Milton Mattos, que atua na defesa da Saúde, afirmou que a imunização da população é uma prioridade no Estado... Momento MT|Do R7 22/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 22/03/2025 - 11h06 ) twitter

O promotor de Justiça Milton Mattos, que atua na defesa da Saúde, afirmou que a imunização da população é uma prioridade no Estado de Mato Grosso e demais órgãos públicos. "Todos os promotores de Justiça desse Estado têm o dever de trabalhar em prol da imunização, de fortalecer, fiscalizar e ser parceiro dos secretários e dos prefeitos para ajudar de alguma forma nesse processo de imunização. A população quer que o Ministério Público atue na saúde, as pessoas precisam de saúde", destacou.

