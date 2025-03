A Inclusão Começa no Coração: Reflexões no Dia Internacional da Síndrome de Down O Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado nesta sexta-feira (21.03), é uma data de reflexão, conscientização e, acima de tudo...

O Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado nesta sexta-feira (21.03), é uma data de reflexão, conscientização e, acima de tudo, celebração da diversidade e do amor incondicional. Este é um momento para reforçarmos a importância da inclusão e do respeito às pessoas com Síndrome de Down, garantindo-lhes oportunidades, dignidade e qualidade de vida.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e se inspirar a promover a inclusão em sua comunidade!

Leia Mais em Momento MT: