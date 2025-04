A Polícia Civil apreende menor de 16 anos por ato infracional análogo ao crime de tráfico Um menor de 16 foi apreendido em flagrante pela Polícia Civil em Guarantã do Norte (MT) nesta terça-feira (15.4). A ação foi possível... Momento MT|Do R7 15/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h05 ) twitter

Um menor de 16 foi apreendido em flagrante pela Polícia Civil em Guarantã do Norte (MT) nesta terça-feira (15.4). A ação foi possível por meio de técnicas investigativas de monitoramento e demais diligências policiais. Inicialmente, a equipe policial recebeu uma denúncia de que um imóvel situado no bairro Jardim Aeroporto estava funcionando como ponto de comércio de entorpecentes. Diante da denúncia, os policiais iniciaram a vigilância do local. Nesse período, foi possível constatar a entrada e saída de diversas pessoas, sempre demonstrando comportamento nervoso e vigilante, olhando para os lados antes de adentrar o imóvel e saindo logo em seguida, o que reforçou os indícios de atividade típica de tráfico de entorpecentes.

