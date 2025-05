A prefeitura de Cuiabá antecipa salário de aposentados e pensionistas com RGA de 5,32% O prefeito Abilio Brunini autorizou, nesta sexta-feira (23), o pagamento dos aposentados e pensionistas do município com acréscimo...

O prefeito Abilio Brunini autorizou, nesta sexta-feira (23), o pagamento dos aposentados e pensionistas do município com acréscimo de 5,32%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2024. O percentual corresponde à reposição inflacionária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). As transações financeiras serão concluídas até as 23h59 desta sexta-feira.

