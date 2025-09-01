A Revolução industrial verde
Vivaldo Lopes A partir de 1980 Mato Grosso protagonizou o maior fenômeno econômico regional do Brasil e um dos maiores do mundo. No período de 45 anos, após a divisão territorial, realizada entre 1977-1979, o estado produziu um verdadeiro “Milagre Econômico Pantaneiro”, com crescimento econômico de ritmo chinês, muito acima do desempenho do PIB nacional, deixando a posição de economia periférica para ocupar a liderança nacional em produção agropecuária e se tornou a 12ª. economia estadual, com participação de 2,2% do PIB do país.
