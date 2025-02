A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania juntamente com Sindicato Rural anuncia cursos para o mês de fevereiro A Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, Jaqueline Mendes, firmou no dia 17 de janeiro, juntamente com o...

A Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, Jaqueline Mendes, firmou no dia 17 de janeiro, juntamente com o Presidente do Sindicato Rural de Diamantino, Altemar Krolling, uma importante parceria na oferta de capacitações para atender às necessidades do mercado de trabalho do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as oportunidades de capacitação!

Leia Mais em Momento MT: