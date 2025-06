A televisão em Cuiabá (1969): o Legislativo cuiabano privilegia um dos símbolos de progresso de Cuiabá Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo IBGE no final de 2023 e divulgada em agosto de 2024, verificou... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo IBGE no final de 2023 e divulgada em agosto de 2024, verificou-se que tem diminuído o número de domicílios com aparelho de televisão no Brasil. O motivo, afirmam os pesquisadores, seria a opção das pessoas por outros dispositivos para o acesso à informação e ao entretenimento. Mesmo com essa redução, 94,3% dos lares brasileiros possuem pelo menos um aparelho de televisão, número que entendemos ser bastante significativo. Podemos, então, crer que a TV continua sendo um dos protagonistas no cotidiano das famílias brasileiras. Para saber mais sobre a história da televisão em Cuiabá e seu impacto na sociedade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Novo Espaço de Acolhimento é implantado na Secretaria da Mulher

Protocolo presencial no TCE-MT será realizado temporariamente na recepção do Edifício Marechal Rondon

Prefeitura de Várzea Grande já realizou quase 24 mil acordos no Refis 2025