A vacinação é a forma mais eficaz para a proteção da gripe”, alerta médica infectologista De janeiro até o momento, Mato Grosso já registrou 1.188 notificações para SRAG com 99 óbitos; em Sorriso foram 12 casos positivos...

De janeiro até o momento, Mato Grosso já registrou 1.188 notificações para SRAG com 99 óbitos; em Sorriso foram 12 casos positivos. A baixa adesão à vacina da gripe é um dos fatores que tem contribuído de forma decisiva para o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). A avaliação é da médica infectologista, Ana Paula Jorge Fernandes. A profissional explica que devido às mudanças climáticas, é comum que neste período do ano ocorra alta no registro de casos gripais que podem evoluir para a SRAG.

