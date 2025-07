Momento MT |Do R7

A Voz do Brasil: 90 anos de informação pública A Voz do Brasil completa 90 anos nesta terça-feira (22). Produzido diariamente pelos setores de comunicação dos três Poderes, o programa...

A Voz do Brasil completa 90 anos nesta terça-feira (22). Produzido diariamente pelos setores de comunicação dos três Poderes, o programa radiofônico faz parte da história e da tradição da comunicação pública nacional. Com duração de 60 minutos, A Voz é transmitida obrigatoriamente por todas as rádios públicas ou privadas brasileiras de segunda à sexta, em horários entre 19h e 22h, e também pode ser ouvida pela internet ou por aplicativos de celular.

