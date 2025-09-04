AACC-MT agradece secretária por sucesso da campanha em Rondonópolis
A Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC-MT) fez um agradecimento especial nesta quinta-feira (4) à secretária...
A Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC-MT) fez um agradecimento especial nesta quinta-feira (4) à secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, bem como a população de Rondonópolis, pelo sucesso da campanha Mc Dia Feliz 2025 no município. A secretária foi a embaixadora da campanha em Rondonópolis, que se sagrou nesta edição como cidade campeã em vendas de Big Macs em Mato Grosso.
Para saber mais sobre essa emocionante campanha e o impacto que teve na vida das crianças atendidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
