Abandono de filhotes no Parque Ecológico: suspeito é identificado e crime será punido O abandono de animais, um ato cruel e criminoso, mais uma vez foi flagrado no Parque Ecológico Claudino Francio. Câmeras de segurança...

O abandono de animais, um ato cruel e criminoso, mais uma vez foi flagrado no Parque Ecológico Claudino Francio. Câmeras de segurança registraram o momento em que um indivíduo deixa uma caixa com filhotes de gatos no local, expondo-os a fome, sede e aos perigos do ambiente.

Saiba mais sobre essa importante questão e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: