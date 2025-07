Abandono de idosos é tema do terceiro dia do Diálogos em Sinop O terceiro dia do projeto “Diálogos com a Sociedade”, uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), foi marcado por uma... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h39 ) twitter

O terceiro dia do projeto “Diálogos com a Sociedade”, uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), foi marcado por uma discussão urgente e comovente, que é o combate ao abandono de idosos. O tema foi debatido em formato de videocast, transmitido diretamente do Estúdio de Vidro montado no Shopping Sinop, com a participação do promotor de Justiça Guilherme Ignacio de Oliveira e do interventor da Obra Unida São Vicente de Paulo e responsável pelo Lar Vicentino, Nelson Rodrigues.A conversa foi conduzida pelo jornalista Alessandro Gomes e integrou a programação do SBT Notícias Sinop, dentro da temporada interiorizada do projeto, que segue até 1º de agosto com transmissões diárias das 18h às 18h45 pelo canal local 4.1 e pela plataforma MT Play. Para saber mais sobre essa importante discussão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil

