ABC+ em Ação: iniciativa amplia alcance em Mato Grosso com foco em produção sustentável

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) deram início ao projeto ABC+ em Ação. A iniciativa, que prevê investimento de R$ 1,57 milhão para a execução das atividades, busca disseminar informações técnicas e capacitar produtores e profissionais do setor, com foco no fortalecimento da produção agropecuária sustentável.

