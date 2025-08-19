Aberta Consulta Pública para modernizar a pesquisa clínica no Brasil
O Ministério da Saúde abriu consulta pública para atualização do Plano de Ação de Pesquisa Clínica, instituído em 2018. O objetivo é colher contribuições da sociedade sobre os principais desafios e oportunidades para fortalecer o ambiente de pesquisa clínica no Brasil. A iniciativa busca reunir inteligência coletiva para tornar o país mais competitivo e inovador em ensaios clínicos, além de ampliar o acesso da população a novos tratamentos. As contribuições podem ser enviadas até 18 de setembro.
