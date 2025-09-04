Abertas as inscrições para o concurso da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso Começou nesta quinta-feira (4.9) o período de inscrições para o concurso da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, para preenchimento...

Começou nesta quinta-feira (4.9) o período de inscrições para o concurso da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, para preenchimento de 15 vagas para o cargo de procurador, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser realizadas até às 23h59 do dia 19 de setembro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), instituição responsável pela organização das provas. A taxa de inscrição é de R$ 377,45 – clique aqui para se inscrever.

Saiba mais sobre este concurso e todas as suas etapas acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

