Abertas inscrições para a 1.ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres

Estão abertas as inscrições para 1.ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Interessados em participar já podem realizar a inscrição por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjfnmk72NKLQag8gbo6wqxCJl2QhotjqtZ8vd0oQZVumTb0w/viewform. Com o tema central “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”. Esse é o tema central da 1.ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres que será realizada em Sorriso entre os dias 09 e 10 de julho. Conforme a primeira-dama e gestora da Secretaria da Mulher e da Família (Semfa), Mara Fernandes, a conferência é um espaço fundamental de participação democrática e construção coletiva.

