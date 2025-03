Momento MT |Do R7

Abertas inscrições para curso de Aperfeiçoamento em Gestão Ambiental Municipal Estão abertas as inscrições para o Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Ambiental Municipal – Módulo I. Interessados podem se inscrever...

Estão abertas as inscrições para o Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Ambiental Municipal – Módulo I. Interessados podem se inscrever pelo link http://capacitacoes.controladoria.mt.gov.br/curso/3187/CURSO-DE-APERFEICOAMENTO-EM-GESTAO-AMBIENTAL-MUNICIPAL–MODULO-I–SORRISO–08-A-10-04-2025 . A capacitação será realizada entre os dias 8 e 10 de abril no Auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Sorriso. São ofertadas 200 vagas: 150 para servidores públicos e 50 para profissionais liberais.

Saiba mais sobre essa oportunidade imperdível e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: