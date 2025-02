Abertas inscrições para modalidades esportivas do Programa Viva Lucas Estão abertas nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, as inscrições para as modalidades esportivas ofertadas pela Prefeitura de Lucas do...

Estão abertas nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, as inscrições para as modalidades esportivas ofertadas pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. As escolinhas são voltadas para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente, no Ginásio Pimpão, localizado na Rua Umuarama com a Beira Mata, no bairro Menino Deus, das 10h às 14h e das 15h às 19h.

Para mais detalhes e informações completas, consulte no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: