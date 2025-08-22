Aberto prazo de submissão de trabalhos para o VI Congresso da Rebrats Está aberto o prazo de submissão de trabalhos para o VI Congresso da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats)....

Está aberto o prazo de submissão de trabalhos para o VI Congresso da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats). Iniciado em 19 de agosto, o período para o envio vai até o dia 12 de setembro. Neste ano, o evento será realizado entre os dias 05 e 07 de novembro, em Brasília (DF). O encontro, referência nacional na área da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), contará com diferentes modalidades de submissão e temáticas plurais. As submissões deverão ser feitas exclusivamente pela plataforma do evento, sendo necessário realizar um cadastramento prévio no sistema.

