Abertura de mercado para aves vivas do Brasil para os Emirados Árabes Unidos O governo brasileiro e o governo dos Emirados Árabes Unidos concluíram negociação sanitária para que o Brasil exporte aves vivas (exceto...

O governo brasileiro e o governo dos Emirados Árabes Unidos concluíram negociação sanitária para que o Brasil exporte aves vivas (exceto aves de capoeira) para aquele país. O acordo contempla espécies avícolas para fins ornamentais, conservação em zoológicos e outros usos; não inclui aves destinadas ao abate comercial e à produção de ovos para consumo. Esta nova abertura faz parte da estratégia do governo brasileiro de diversificação da pauta exportadora, gerando oportunidades de negócios para produtores especializados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: