Abertura de mercado para ovinos vivos do Brasil para a Argélia

O governo brasileiro e o governo da Argélia concluíram negociação sanitária para que o Brasil exporte ovinos vivos para aquele país. Com cerca de 46 milhões de habitantes, a Argélia é um parceiro comercial de crescente importância para o Brasil. Em 2021, o país exportou cerca de US$ 1,3 bilhão em produtos agropecuários para a Argélia. Em 2024, essas exportações ultrapassaram US$ 2,2 bilhões, com destaque para bens dos complexos sucroalcooleiro e da soja, cereais, farinhas e preparações.

