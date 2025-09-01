Abertura de mercado para produtos agropecuários do Brasil na Costa Rica O governo brasileiro e o governo da Costa Rica concluíram negociações sanitárias e fitossanitárias para que o Brasil exporte subprodutos...

O governo brasileiro e o governo da Costa Rica concluíram negociações sanitárias e fitossanitárias para que o Brasil exporte subprodutos de origem bovina destinados à alimentação animal e milho de pipoca para aquele país. Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 272 milhões em produtos agropecuários para a Costa Rica, com destaque para cereais, farinhas e preparações, além de produtos do complexo soja. Com este anúncio, o Brasil alcança 419 aberturas de mercado desde o início de 2023. Tais resultados são fruto do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

