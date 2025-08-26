Abertura de mercado para soro fetal bovino do Brasil para a União Econômica Euroasiática
O governo brasileiro informa que as entidades sanitárias da União Econômica Euroasiática confirmaram autorização para a exportação de soro fetal bovino do Brasil para os países membros do bloco econômico.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes dessa importante conquista para o agronegócio brasileiro!
