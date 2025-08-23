Abertura dos Jogos Estudantis Militares reúne autoridades e estudantes em Lucas do Rio Verde Com a presença de diversas autoridades, o Governo de Mato Grosso realizou, na noite desta sexta-feira (22.8), a abertura oficial do...

Com a presença de diversas autoridades, o Governo de Mato Grosso realizou, na noite desta sexta-feira (22.8), a abertura oficial do 4º Jogos dos Estudantes Militares da Rede Estadual de Ensino, no Centro de Eventos Roberto Munaretto, em Lucas do Rio Verde. A solenidade marcou o início oficial das competições que vão até domingo (24), reunindo mais de mil participantes entre atletas, monitores e equipes de apoio.

