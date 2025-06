Abertura nacional da colheita do milho segunda safra será na quarta-feira, 18 Na próxima quarta-feira, 18 de junho, Sorriso sediará a abertura nacional da colheita do milho de segunda safra em 2025, o milho safrinha...

Na próxima quarta-feira, 18 de junho, Sorriso sediará a abertura nacional da colheita do milho de segunda safra em 2025, o milho safrinha. O evento que deve contar com a presença do governador do Estado, Mauro Mendes, será realizado na Fazenda Dois Irmãos/Grupo ABF.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: