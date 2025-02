Abilio Brunini recebe visita de cortesia do ex-prefeito Roberto França O prefeito Abilio Brunini recebeu na tarde de terça-feira (18), em seu gabinete no Palácio Alencastro, a visita do ex-prefeito e apresentador... Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 19/02/2025 - 18h08 ) twitter

O prefeito Abilio Brunini recebeu na tarde de terça-feira (18), em seu gabinete no Palácio Alencastro, a visita do ex-prefeito e apresentador de TV Roberto França. Roberto França comandou o Executivo Municipal no período de 1997 a 2005. Sendo o primeiro na história a ser reeleito na capital mato-grossense. Em sua passagem pelo Palácio Alencastro, ele enfatizou que estava pagamento IPTU de seus imóveis referente ao ano de 2025 com a certeza de que o dinheiro seria revertido para melhorias da cidade. Ambos dialogaram a respeito dos desafios da administração pública em manter Cuiabá numa linha crescente de desenvolvimento econômico e social. “Estou aberto ao diálogo visando melhor atender a população cuiabana. Aqui o Roberto França é sempre bem-vindo. E quando precisar criticar, também não tem problema”, destacou Abilio. Ambos circularam por setores da prefeitura, onde o ex-prefeito reencontrou amigos e servidores da época em que ainda era gestor da capital. “Acredito muito em você. Desejo sucesso na sua gestão”, apontou França. Para mais detalhes sobre essa visita importante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto de identificação infantil da Politec é finalista em prêmio nacional de inovações públicas

