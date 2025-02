Abilio destaca reforma administrativa sem custos e revogação da taxa do lixo

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, abriu os trabalhos legislativos na Câmara Municipal com um discurso em que destacou medidas prioritárias de sua gestão. Entre os principais pontos, ressaltou a reforma administrativa, que não gerará custos extras, e entregou o projeto de lei que revoga a taxa do lixo, cumprindo uma de suas principais metas.

