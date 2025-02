Abilio intervém em paralisação e cobra obrigações contratuais de empresa O prefeito Abilio Brunini comandou uma mesa de negociação entre a empresa MD Terceirizações e seus funcionários, responsáveis por serviços... Momento MT|Do R7 17/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 22h26 ) twitter

O prefeito Abilio Brunini comandou uma mesa de negociação entre a empresa MD Terceirizações e seus funcionários, responsáveis por serviços de limpeza e zeladoria na capital, na tarde desta sexta-feira (17). Um grupo, composto por cerca de 50 funcionários, protestou em frente a prefeitura cobrando pagamento do salário de dezembro, que estava em atraso, além de melhores condições de trabalho. A equipe econômica da Prefeitura de Cuiabá identificou uma dívida de R$ 8 milhões deixada pela administração anterior, o que estava prejudicando a saúde financeira da empresa e os prestadores de serviço. Para mais detalhes sobre essa importante negociação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Famílias recebem assistência conjunta da Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado

