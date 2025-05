Abilio sanciona lei de Baixinha que cria o

Larissa Malheiros – assessoria vereadora Baixinha Giraldelli O projeto de lei da vereadora Baixinha Giraldelli (SOL), que institui o Dia do Barbeiro no calendário oficial de Cuiabá, agora é lei no município. Aprovado em segunda votação no dia 29 de abril, o texto foi sancionado pelo prefeito Abilio Brunini (PL) na sexta-feira (16).

