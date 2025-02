Momento MT |Do R7

Abiove diz que produção e exportações devem alcançar novos recordes em 2025 O Brasil continua consolidando sua liderança mundial na produção de soja. Para 2025, as estimativas da Associação Brasileira das Indústrias...

O Brasil continua consolidando sua liderança mundial na produção de soja. Para 2025, as estimativas da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) apontam para uma safra recorde de 171,7 milhões de toneladas, impulsionada por investimentos no agronegócio e por condições climáticas favoráveis.

Saiba mais sobre as previsões do agronegócio brasileiro e como isso impacta a economia acessando a matéria completa no Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: