Abril começa com 190 vagas no Sine Municipal de Cuiabá Primeiro de abril começa com 190 vagas disponíveis no Sine Municipal. O saldo é positivo em relação ao dia anterior, considerando que...

Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h06 )

