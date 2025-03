Academia da Saúde promove palestras voltadas para prevenção e combate à hanseníase A Academia da Saúde realizou uma série de palestras nos PSFs dos bairros Mário Raiter e Fraternidade, com foco na prevenção e no combate...

A Academia da Saúde realizou uma série de palestras nos PSFs dos bairros Mário Raiter e Fraternidade, com foco na prevenção e no combate à hanseníase. A ação, que contou com a colaboração da equipe eMULT, do Governo Federal, integra-se às iniciativas da Atenção Primária à Saúde (APS), que visa mobilizar a população sobre diagnóstico e tratamento da doença.

Leia Mais em Momento MT: