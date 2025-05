Ação conjunta da PGE e da Delegacia Fazendária gera indisponibilidade patrimonial de mais R$ 230 milhões em bens de Grupo Econômico investigado

Momento MT |Do R7

Em uma atuação de combate à sonegação fiscal, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE), por meio da recém-criada Coordenadoria de Inteligência, e a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz) localizaram mais de R$ 100 milhões em ativos ocultos pertencentes a uma empresa do setor do agronegócio.

