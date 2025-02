Ação conjunta da PM e Indea apreende 2,8 toneladas de carnes transportadas de forma irregular Uma ação conjunta da Polícia Militar com servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) apreendeu, nesta terça-feira... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma ação conjunta da Polícia Militar com servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) apreendeu, nesta terça-feira (25.2), uma carga de 2.800 quilos de carne bovina sendo transportada em um caminhão baú em más condições sanitárias. O caso ocorreu em um trecho da MT-060, próximo a Nossa Senhora do Livramento (39 km de Cuiabá). O Indea recebeu denúncia de que havia um estabelecimento comercializando carnes na Baixada Cuiabana, com sede no município de Poconé, de maneira irregular. Após o recebimento da informação, a equipe do Indea e os policiais militares iniciaram trabalho de investigação da situação.

Saiba mais sobre essa apreensão e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

MTPrev alerta que não começou Recadastramento obrigatório de 2025

Polícia Civil desmantela esquema de doações de cestas básicas realizado por facção

Estelionatário é preso em ação integrada das Polícias Civis de MT e PI