Ação conjunta da PM e PJC prende suspeitos por homicídio em zona rural de Cáceres

03/06/2025 - 12h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h58 )

Uma ação conjunta de policiais militares do 6º Batalhão e a Polícia Judiciária Civil, resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos pelo homicídio de Ailton Bonfim Bastos Filho, de 43 anos, na noite desta segunda-feira (2.6), em Cáceres (220 km de Cuiabá). A vítima foi executada em uma zona rural do município. Conforme testemunhas, a dupla chegou em uma caminhonete modelo S-10, iniciaram uma discussão com Ailton e efetuaram disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, os militares receberam informações sobre um suposto acidente envolvendo uma caminhonete, em um local conhecido como Estrada da Serra do Boi. Assim que chegaram no local da ocorrência, identificaram quatro homens nas proximidades do veículo, sendo dois deles, com as mesmas características dos autores do homicídio. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Paula Calil homenageia jornalistas e destaca o papel da imprensa na sociedade

