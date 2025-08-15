Ação conjunta da Polícia Militar com apoio da PJC prende suposto homicida em General Carneiro Uma ação conjunta da Polícia Militar do 5º Comando Regional, com apoio da Polícia Judiciária Civil, localizou nesta quarta-feira (14...

Uma ação conjunta da Polícia Militar do 5º Comando Regional, com apoio da Polícia Judiciária Civil, localizou nesta quarta-feira (14.8), suspeito pelo homicídio de Rondinelio Pereira Barbosa, de 46 anos, em General Carneiro (451 km de Cuiabá). O crime ocorreu em uma zona rural no Distrito de Paredão Grande. A vítima foi encontrada morta, de joelhos e caído para frente, em meio a um pasto.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

