Ação conjunta da Polícia Militar com apoio da PJC prende suposto homicida em General Carneiro

Uma ação conjunta da Polícia Militar do 5º Comando Regional, com apoio da Polícia Judiciária Civil, localizou nesta quarta-feira (14...

Momento MT|Do R7

Uma ação conjunta da Polícia Militar do 5º Comando Regional, com apoio da Polícia Judiciária Civil, localizou nesta quarta-feira (14.8), suspeito pelo homicídio de Rondinelio Pereira Barbosa, de 46 anos, em General Carneiro (451 km de Cuiabá). O crime ocorreu em uma zona rural no Distrito de Paredão Grande. A vítima foi encontrada morta, de joelhos e caído para frente, em meio a um pasto.

