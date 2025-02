Ação conjunta da PRF e INDEA-MT coíbe transporte ilegal de madeira nativa na BR-364 A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondonópolis – MT, em ação conjunta com o Instituto de Defesa Agropecuária do estado do Mato...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondonópolis – MT, em ação conjunta com o Instituto de Defesa Agropecuária do estado do Mato Grosso (INDEA-MT), realizou neste sábado (15/02/2025) a “Operação Insidiae Madeira Nativa”, com foco no combate aos crimes ambientais. A operação resultou na apreensão de mais de 110 m³ de madeira nativa que estavam sendo transportadas ilegalmente na BR-364.

