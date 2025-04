Ação da primeira-dama de MT entrega cestas de alimentos, kits de higiene e cobertores para comunidades indígenas em Querência A partir do cronograma de ações acompanhado pela primeira-dama de MT, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Indígena... Momento MT|Do R7 28/04/2025 - 17h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A partir do cronograma de ações acompanhado pela primeira-dama de MT, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Indígena, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Superintendência de Assuntos Indígenas da Casa Civil, atendeu a demanda com a entrega de 500 cestas de alimentos; 500 kits de higiene e 1.000 cobertores para comunidades indígenas da região de Querência.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Lacen promove webinar sobre vigilância laboratorial para arbovírus

Sérgio Ricardo anuncia fiscalização diária do TCE-MT sobre obras do BRT

PF e Receita Federal combatem descaminho de leite em pó na fronteira com a Argentina