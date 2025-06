Ação da primeira-dama garante pontos de vacinação em shoppings de Cuiabá

A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, organizou, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), três novos pontos de vacinação contra a gripe em shoppings da capital. Os pontos foram instalados no Shopping 3 Américas, Shopping Estação e Pantanal Shopping, com mil doses de vacina disponibilizadas para cada local. A vacinação é gratuita e destinada aos seguintes públicos prioritários: crianças menores de 6 anos, gestantes, puérperas de qualquer idade, idosos e pessoas com comorbidades (como diabetes, hipertensão, doenças pulmonares crônicas e doenças renais crônicas).

