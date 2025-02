Ação de limpeza promovida por Kássio Coelho recolhe uma tonelada de lixo na Orla do Porto

No último sábado, a Orla do Porto, em Cuiabá, foi palco de uma grande ação de limpeza promovida pelo vereador Kássio Coelho, com o apoio da Prefeitura, da Secretaria LIMPURB e do secretário Anderson Mattos. A iniciativa, que contou com uma equipe de mais de 35 voluntários, incluindo membros do projeto Lixo Zero e da organização Tenda de Abraão, resultou na retirada de aproximadamente uma tonelada de resíduos do local.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela impacta a preservação ambiental no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: