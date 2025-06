Ação de vacinação mobiliza comunidade escolar no CEMEIS Jardim Amazônia

Momento MT |Do R7

Nesta sexta-feira (13), a Escola Municipal Jardim Amazônia promoveu uma ação especial de vacinação contra a gripe, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa, que contou com a presença especial da personagem Skye da Patrulha Canina, contemplou alunos, professores e familiares, que também aproveitaram para atualizar a caderneta com vacinas de rotina. Ao todo, foram aplicadas 157 doses de imunizantes.

